Проект семиэтажного дома у эстакадного моста прошёл экспертизу

Проект реконструкции торгового центра под семиэтажный жилой дом на ул. Портовой получил положительное заключение экспертизы. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.



Провела экспертизу московская компания «Стройтехнология». Проектную документацию подготовило ООО «Сантермо — Проект». Положительное заключение 26 февраля 2024 года получила компания «Патефон».

Разрешение на строительство семиэтажки региональные власти выдали в январе 2024 года. Речь идёт о земельном участке с кадастровым номером 39:15:151402:265 на пересечении Ленинского проспекта и улицы Портовой. Официально застройщику разрешили реконструировать административно-торговое здание со встроенной автостоянкой под жилой дом. Общая площадь объекта составит 27126 кв. метров.

В ноябре 2022 года проект семиэтажного здания у эстакадного моста одобрили на заседании областного градосовета. Сообщалось, что объект будет рассчитан на 160 квартир. В нём также расположатся 19 коммерческих помещений и крытая парковка на 93 места.

В октябре 2019 года компании «Патефон» было выдано разрешение на строительство одноэтажного торгового центра у эстакадного моста. Через несколько месяцев на участке появилась строительная техника, его обнесли забором. В августе 2020 года компания получила разрешение на ввод здания в эксплуатацию, однако торговый центр так и не заработал. Весной 2022 года стало известно, что на перекрёстке Ленинского проспекта и Портовой хотят построить семиэтажный дом.

По данным ЕГРЮЛ, учредители «Патефона» — Леонид Кухарев, Ольга Деева и Игорь Король. Генеральный директор компании — Анатолий Авраменко.