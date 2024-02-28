Властям Калининграда не удалось добиться сноса недостроенного КДЦ «Москва»

Администрации Калининграда не удалось добиться через суд сноса недостроенного культурно-делового центра «Москва» на улице Пролетарской. Власти подавали иск к компании «КДЦ „Нижнее Озеро“». Заседание по делу прошло во вторник, 27 февраля. Как указано в судебной картотеке, Арбитражный суд Калининградской области полностью отказал чиновникам в иске.
Городские власти просили обязать фирму снести объект незавершенного строительства. Он расположен на земельном участке с кадастровым номером 39:15:132402:17, на пересечении улиц Пролетарской и Сергеева.
В 2007 году администрация передала эту землю в аренду компании «ТПК „Продмаркет“» под культурно-деловой центр «Москва». Инвестор обещал выделить в здании 415 квадратных метров помещений для муниципальной школы бальных танцев. С тех пор договор неоднократно продлевался. К 2015 году готовность здания составила 18%, и права на землю были переуступлены компании «КДЦ „Нижнее озеро“».В 2018 году закончился последний трехлетний договор аренды участка. Сейчас застройщик пытается через суд обязать администрацию Калининграда заключить очередной договор для завершения строительства культурно-делового центра. Фирма дошла до кассационной инстанции, заседание по делу назначено на 26 марта.
Желтым цветом выделен участок под строительство. Изображение: Росреестр