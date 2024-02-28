Властям Калининграда не удалось добиться сноса недостроенного КДЦ «Москва»

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Администрации Калининграда не удалось добиться через суд сноса недостроенного культурно-делового центра «Москва» на улице Пролетарской. Власти подавали иск к компании «КДЦ „Нижнее Озеро“». Заседание по делу прошло во вторник, 27 февраля. Как указано в судебной картотеке, Арбитражный суд Калининградской области полностью отказал чиновникам в иске.

Городские власти просили обязать фирму снести объект незавершенного строительства. Он расположен на земельном участке с кадастровым номером 39:15:132402:17, на пересечении улиц Пролетарской и Сергеева.

В 2007 году администрация передала эту землю в аренду компании «ТПК „Продмаркет“» под культурно-деловой центр «Москва». Инвестор обещал выделить в здании 415 квадратных метров помещений для муниципальной школы бальных танцев. С тех пор договор неоднократно продлевался. К 2015 году готовность здания составила 18%, и права на землю были переуступлены компании «КДЦ „Нижнее озеро“».

В 2018 году закончился последний трехлетний договор аренды участка. Сейчас застройщик пытается через суд обязать администрацию Калининграда заключить очередной договор для завершения строительства культурно-делового центра. Фирма дошла до кассационной инстанции, заседание по делу назначено на 26 марта.

Желтым цветом выделен участок под строительство. Изображение: Росреестр

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