В здании бывшего общежития ПТУ в Советске планируют открыть апарт-отель (фото)

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В здании на ул. Победы, 32 в Советске, где ранее располагалось общежитие техникума, планируют открыть апарт-отель. Об этом сообщили в Корпорации развития Калининградской области.

Дом был построен во второй половине XIX века. Это выявленный объект культурного наследия. В документах он фигурирует как жилой. Известно также, что первый этаж был занят коммерческими помещениями. В постперестроечные годы его использовали под нужды бытовых служб. Здесь также периодически открывались и закрывались различные магазины. В последние 10 лет здание пустовало.

В 2022 году объект передали Корпорации развития Калининградской области. В 2023 году по результатам конкурсных процедур здание перешло в аренду на инвестиционных условиях к компании «Восточная резиденция». Инвестор взял на себя обязательства провести первоочередные противоаварийные работы и приспособить здание к современному использованию.

Работы начали летом 2023 года. На сегодняшний день в здании разобраны конструкции, представлявшие опасность, стены и потолки очищены от плиточного покрытия и штукатурки. По периметру установлено ограждение, стены постепенно покрываются строительными лесами. Приступить к работам на фасаде здания инвестор планирует после утверждения проектной и рабочей документации.

Фото: Корпорация развития Калининградской области

«После реконструкции здание сохранит и основной конструктив, и этажность, и историческое наполнение. Наша концепция предполагает создание здесь апарт-отеля с возможностью найма помещений разных категорий от премиальных в мансарде до бюджетных. Это очень актуально для Советска, поскольку здесь развиваются новые инвестиционные проекты, должен развиваться туризм, а найти вариант для размещения, проживания специалистов и сотрудников очень непросто», — рассказал генеральный директор компании-инвестора Алексей Васильев.

Первый этаж здания хотят снова использовать в коммерческих целях. Здесь могут разместиться кафе и магазины. Дому планируют вернуть исторический вид. Проектная команда разработала визуализацию, которая «предусматривает и восстановление утраченного аттика мансарды, и возвращение к остекловке по оригинальному образцу».

Визуализации компании «Восточная резиденция»

На 2024 год запланированы противоаварийные работы на фасаде здания. Также инвестор намерен завершить проектирование и согласовать основные работы. Реализовать проект «Восточная резиденция» планирует к декабрю 2026 года.

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