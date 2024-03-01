Власти проводят слушания о строительстве 26-этажки в «старой» части Острова

Изображения из презентации, представленной на заседании градсовета 13 декабря
Изображения из презентации, представленной на заседании градсовета 13 декабря
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В Калининграде проходят общественные обсуждения по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки областного центра. Власти предлагают изменить градостроительное зонирование земельного участка в районе пересечения набережной Карбышева и Солнечного бульвара около Второго эстакадного моста, разрешив построить там 26-этажное здание. Проект изменений опубликован на сайте городской администрации.

«С проектом и информационными материалами можно ознакомиться на экспозиции Проекта; на официальном сайте администрации в разделе «Направления деятельности — Строительство — Общественные обсуждения, публичные слушания — О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ГО „Город Калининград“», — отмечается в оповещении. Экспозиция проекта будет открыта с 1 по 11 марта. В эти же сроки жители могут направлять свои предложения и замечания через официальный сайт администрации, в журнале учета посетителей экспозиции, по электронной почте cityhall@klgd.ru.

Напомним, инициатором изменений ПЗЗ выступило региональное министерство градостроительной политики. Назначение меняется под строительство 26-этажного многофункционального центра на участке с кадастровым номером 39:15:140502:194 в районе Второго эстакадного моста в районе пересечения набережной Карбышева и Солнечного бульвара. Сейчас территория площадью 3334 кв. м относится к зоне ОЖ/18-о.

Застройщиком 26-этажного комплекса на пересечении набережной Карбышева и Солнечного бульвара выступает екатеринбургская компания «ЭкоЛайн». В октябре 2022 года ее дочерней структуре «СЗ „Эколайн-Калининград“» перешли по итогам конкурса, проведенного Корпорацией развития области, два земельных участка рядом со Второй эстакадой.

В декабре 2023-го градсовет одобрил концепцию комплекса со стилобатной и высотной частями. Внутри планируют обустроить 258 квартир с балконами или лоджиями, а также апартаменты и магазины.

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