«Авито»: за год в Калининграде ускорилась продажа квартир в новостройках

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«Срок жизни» объявлений о продаже квартир в новостройках за год сократился в Калининграде на 11%. Такие данные приводит «Авито Недвижимость». Аналитики сервиса изучили, как долго сегодня продаются квартиры на первичном и вторичном рынке жилья в 33 городах России, а также сравнили показатели с данными за февраль прошлого года.

В среднем от размещения объявления о продаже квартиры в новостройке до её покупки в Калининграде проходит 170 дней, подсчитали в «Авито». Предложение в сегменте нового жилья за год выросло в регионе на 61%, спрос — на 15%.

«Вторичка» продаётся в Калининграде чуть быстрее — в среднем за 162 дня. Однако за год «срок жизни» соответствующих объявлений увеличился на 14%. Спрос на квартиры в старом фонде упал за тот же период на 25%, предложение снизилось на 13%.

Сроки экспозиции объявлений о продаже квартир в новостройках сократились в 21 из 33 городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». Быстрее всего квартиры в новостройках покупают в Симферополе (77 дней), Барнауле (81 день), Ставрополе и Ульяновске (по 85 дней в каждом). В столице средний срок экспозиции составляет 129 дней, что меньше средних по России значений. Дольше всего объявления о продаже жилья в новом фонде «висят» в Ижевске (231 дней), Санкт-Петербурге (200 дней), Перми (182 дня) и Рязани (181 день).

Разница в стоимости квартир на первичном и вторичном рынке в Калининградской области увеличилась за три месяца с 6 до 11%.

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