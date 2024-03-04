Для бывшего сиротского еврейского приюта устанавливают новые зоны охраны

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Региональная служба охраны памятников намерена установить новые зоны охраны для здания бывшего сиротского еврейского приюта рядом с синагогой по адресу: ул. Октябрьская, 3. Информация опубликована на сайте областного правительства.

В охранной зоне не только запрещается строительство и реконструкция (реконструировать можно только линейные объекты), но и установка рекламных конструкций, баннеров и перетяжек, размещение нестационарных сооружений, прокладка наземных и подземных сетей, высадка деревьев.

Ранее стало известно о намерении изменить зоны охраны приюта так, чтобы на одном из участков в непосредственной близости от исторического здания было разрешено заниматься капитальным строительством при том условии, если работы предполагают полную сохранность памятника. Как сообщили тогда корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе областного правительства, решение изменить зоны охраны сиротского приюта связано с желанием восстановить утраченное здание с башенкой, располагавшееся вплотную к исторической постройке.

Также еврейская община Калининграда сообщала о планах построить рядом с синагогой семиэтажный общинный дом. Здание с гостиницей, апартаментами, офисами и фитнес-центром хотели расположить на пересечении ул. Октябрьской и Солнечного бульвара, напротив Рыбной деревни и Медового моста на остров Канта.

Как сообщает сайт «Пруссия39», еврейский сиротский приют был построен в 1905 году по проекту архитектора Фридриха Хайтманна. Во время войны здание серьезно пострадало, в советский период истории города оно было восстановлено в сильно измененном виде. В 2007 году здание сиротского еврейского приюта получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

В 2021 году было принято решение капитально отремонтировать строение. Во время проведения работ его внешний вид приблизили к изначальному историческому облику. Строительные леса с обновленного здания еврейского сиротского приюта сняли в сентябре 2022 года.

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