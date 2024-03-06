На торги выставили исторический приют Йохана у бастиона Литва (фото)

Корпорация развития Калининградской области выставила на аукцион исторический приют Йохана рядом с бастионом «Литва» (ул. Литовский вал, д.66 в Калининграде).



«Двухэтажное здание бывшего приюта на высоком цоколе было построено в 1880-1890 годах в окраинном на тот момент районе Кёнигсберга Закхайм, — говорится в релизе корпорации. — Это месторасположение в современном Калининграде может считаться центральным. Более того, здание расположено в районе сохранившейся исторической застройки — в непосредственной близости от памятника архитектуры, бывшего Лёбенихтского госпиталя, Закхаймских ворот и бастиона Литва».

До войны здание принадлежало лютеранской общине Кёнигсберга, и в нем ухаживали за престарелыми людьми и инвалидами. В начале XX века, как говорится в справке, в нем могли найти ночлег рабочие, пребывавшие в Кёнигсберг в поисках лучших условий для жизни и труда.

«В послевоенные годы бывший приют Йохана стал общежитием. Здание было признано аварийным и расселено в 2021 году, а затем — включено в прогнозный план приватизации региона и передано корпорации развития Калининградской области», — пояснили в корпорации.

Стартовая цена комплекса — 17,7 млн рублей. Лот включает здание площадью 749 квадратных метров и участок площадью 1100 квадратных метров. В соответствии с охранным обязательством (здание в 2007 году было признано объектом культурного наследия регионального значения), на территории комплекса запрещены любые строительные работы, кроме направленных непосредственно на сохранение и реконструкцию памятника архитектуры.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 апреля включительно. Подведение итогов торгов в электронной форме — не позднее 10 апреля.