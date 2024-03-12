Экс-министр отозвала иск к администрации Калининграда из-за гостевого дома

Бывший министр по туризму Калининградской области Марина Агеева отозвала иск к администрации Калининграда. Об этом говорится в определении Арбитражного суда региона



Предметом разбирательства стал статут здания по ул Тургенева, 32а, в котором находится гостевой дом «Параисо». Марина Агеева, а также ее дочери Ольга Агеева и Дарья Друтман пытались оспорить отказ горадминистрации переводить строение из категории жилых в нежилые.



С октября 2019 года в России начал действовать закон о запрете на размещение гостиниц в жилых домах. Ограничения коснулись как хостелов в многоэтажках, так и отелей в индивидуальных жилых домах. Владельцам небольших гостиниц приходится «легализовывать» свои объекты путем изменения вида использования земельного участка под ними и статуса самих строений. Последние переводятся из категории «жилых» в «нежилые». При этом «Новый Калининград» рассказывал о случаях, когда предприниматели в Калининградской области сталкиваются с противодействием со стороны муниципальных властей.

22 января этого года стало известно о том, что Калининградскую область собираются включить в эксперимент по легализации гостевых домов. 25 января Агеева с дочерьми отозвала свой иск.

Законопроект о проведении эксперимента по легализации гостевых домов был принят в первом чтении в ноябре 2023 года. Согласно документу, такие объекты должны включаться в единый перечень классифицированных гостиниц. Для этого в гостевом доме должно быть не больше 15 номеров, а его общая площадь не должна превышать тысячу квадратных метров. Кроме того, он должен находиться на кадастровом учете и размещаться на земельном участке для индивидуального жилищного строительства. Эксперимент планируют проводить с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года.

В определении суда говорится о том, что площадь здания, в котором находится гостевой дом «Параисо» — 544,9 квадратного метра.

В 2021 году Марина Агеева, Ольга Агеева и Дарья Друтман уже подавали иск о признании незаконным отказа администрации в изменении категории использования здания отеля «Параисо» на улице Тургенева. Тогда Арбитражный суд Калининградской области встал на сторону властей. Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение без изменения.