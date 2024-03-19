В Зеленоградске продают нежилое здание с земельным участком в центре города

Администрация Зеленоградского округа объявила открытый аукцион по продаже аварийного здания по ул. Железнодорожной, 16 с правом аренды земельного участка. Торги назначены на 12 апреля, говорится в извещении, опубликованном на сайте «ГИС Торги».



Здание с кадастровым номером 39:05:010206:76 площадью 167,2 кв. м выставлено на продажу. Вместе с ним можно приобрести право аренды сроком на 10 лет земельного участка с кадастровым номером 39:05:010206:1614 площадью 358 кв. м. Начальная цена лота — 11,897 млн рублей.

Напомним, ранее окружной Совет Зеленоградского округа одобрил включение двухэтажного аварийного дома по ул. Железнодорожной, 16 в перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2024 году. Как отмечается на сайте Дом.МинЖКХ, двухэтажный дом довоенной постройки был признан аварийным в 2021 году, он расположен в непосредственной близости от железнодорожного вокзала.