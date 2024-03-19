В Зеленоградске продают нежилое здание с земельным участком в центре города

Фото: torgi.gov.ru
Фото: torgi.gov.ru
Все новости по теме: Приватизация муниципального имущества

Администрация Зеленоградского округа объявила открытый аукцион по продаже аварийного здания по ул. Железнодорожной, 16 с правом аренды земельного участка. Торги назначены на 12 апреля, говорится в извещении, опубликованном на сайте «ГИС Торги».

Здание с кадастровым номером 39:05:010206:76 площадью 167,2 кв. м выставлено на продажу. Вместе с ним можно приобрести право аренды сроком на 10 лет земельного участка с кадастровым номером 39:05:010206:1614 площадью 358 кв. м. Начальная цена лота — 11,897 млн рублей.

Напомним, ранее окружной Совет Зеленоградского округа одобрил включение двухэтажного аварийного дома по ул. Железнодорожной, 16 в перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2024 году. Как отмечается на сайте Дом.МинЖКХ, двухэтажный дом довоенной постройки был признан аварийным в 2021 году, он расположен в непосредственной близости от железнодорожного вокзала.

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter