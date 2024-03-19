МГУ в 4 раз не нашел подрядчика для строительства корпусов в Зеленоградске

Четвертая попытка МГУ имени Ломоносова найти подрядчика для доработки ПСД и строительства базы в Зеленоградске завершилась неудачей. На торги не поступило ни одной заявки, несмотря на увеличение цены контракта.



Победитель торгов должен подготовить рабочую документацию и построить два четырёхэтажных здания на участке с кадастровым номером 39:05:010202:23 площадью 6,58 тыс. кв. метра, расположенном на въезде в Зеленоградск. В первом корпусе планируют разместить 50 номеров для сотрудников МГУ, рассчитанных на 92 человека. Также там должны появиться ресторан, конференц-залы и фитнес-центр. Во втором корпусе, согласно плану, будет 36 номеров на 98 человек, а также выставочный холл, конференц-зал и лобби-бар. Первый этап работ планируют провести в 2024 — 2026 годах.

В 2015 году на указанном участке начали строить комплекс апартаментов, однако тогда инвесторы неправильно оценили потенциальную выгоду от проекта и строительство заморозили. В 2019 году два недостроенных здания на аукционе купил МГУ.

В мае 2022 года градосовет одобрил концепцию корпусов Балтийской базы университета. В феврале 2023 года проект прошёл государственную экспертизу. Первые торги по поиску подрядчика проводили в мае 2023 года. На тот момент работы оценивались в 999 млн рублей. Вторые торги прошли летом того же года, цена оставалась прежней. В третий раз исполнителя работ пытались найти в октябре. Цена контракта тогда составляла 1,1 млрд рублей.

На этот раз подрядчику предлагали выполнить работы за 1,2 млрд рублей.