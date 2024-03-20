Союз архитекторов потребовал от Алиханова приостановить работу градсовета

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Региональное отделение Союза архитекторов России (КОСАР) потребовало приостановить работу областного архитектурно-градостроительного совета. Председатель правления организации Игорь Ли подписал открытое письмо на имя губернатора Антона Алиханова, его копия имеется в распоряжении редакции «Нового Калининграда».

В документе упоминаются планируемые изменения в составе градсовета. Архитекторы указали, что этот орган действует на основании соответствующего положения. Его функции и задачи предполагают формирование градостроительной политики, но они не выполняются. Вместо этого «рассматриваются проекты отдельных зданий», отметили в региональном отделении Союза архитекторов.

«В настоящее время активно ведется застройка областного центра, курортного побережья, намечается реновация бывших промышленных территорий, реконструируются города востока Калининградской области. Вместе с тем возникает много вопросов к архитектурно-градостроительному качеству возводимой на десятилетия среды и к последовательности и системе принятия решений в области архитектуры и градостроительства в целом», — заявили в организации.

Архитекторы считают необходимым «пересмотреть существующий подход, наметив пути оптимизации деятельности архитектурно-градостроительного совета». В КОСАР также указали, что в конце 2023 года давали предложения по кандидатурам на включение в состав органа, но они не были учтены.

«Хотят послушных»: из областного градсовета выводят троих неудобных архитекторов

В начале марта стало известно, что из состава областного градсовета собираются исключить троих членов Союза архитекторов России. Заменить планируют руководителя «Архитектурной мастерской „4+“» Сергея Гулевского, руководителя бюро «Студия архитектуры» Олега Копылова и бывшего главного архитектора Калининграда, возглавляющего сегодня «Архитектурное бюро Купердяева», Олега Купердяева.

Их место должны занять заслуженный архитектор РФ Юрий Москвитин, главный архитектор проектной мастерской «Другая архитектура» Владимир Панифедов и руководитель архитектурной мастерской «Архпроект» Сергей Чечин. Олег Копылов, комментируя это решение «Новому Калининграду», сообщил, что изначально власти планировали поменять весь состав градсовета.

Региональный архитектурно-градостроительный совет был создан по инициативе губернатора Антона Алиханова в январе 2018 года. Согласно положению о совете, решения этого органа носят рекомендательный характер.

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