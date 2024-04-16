Игорь Ли: «Формально работа градсовета не приостановлена, но он не проводится»

Калининградские архитекторы все еще ждут ответа региональных властей на обращение Союза насчет приостановки работы областного градостроительного совета. Об этом «РБК Калининград» рассказал председатель правления регионального отделения Союза архитекторов России Игорь Ли.

«Официального документа и решения пока нет. Формально работа градсовета не приостановлена, но он не проводится. Ситуация какая-то непонятная, это тоже ненормально. То есть нужна какая-то конкретика, и пока никаких предложений к диалогу — а это суть нашего обращения, мы написали, что мы готовы к обсуждению — не поступало», — сообщил Ли.

Напомним, 20 марта региональное отделение Союза архитекторов России (КОСАР) потребовало приостановить работу областного архитектурно-градостроительного совета. Председатель правления организации Игорь Ли подписал открытое письмо на имя губернатора Антона Алиханова. Архитекторы указали, что функции и задачи градосовета предполагают формирование градостроительной политики, но они не выполняются. Вместо этого «рассматриваются проекты отдельных зданий». Архитекторы считают необходимым «пересмотреть существующий подход, наметив пути оптимизации деятельности архитектурно-градостроительного совета».