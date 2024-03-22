Оборонительную казарму «Кронпринц» планируют комплексно обследовать

Корпорация развития Калининградской области заказала комплексное инженерно-техническое обследование оборонительной казармы «Кронпринц» (объект культурного наследия федерального значения «Крепость Фридриха Великого»). Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Закупка была осуществлена у единственного поставщика. Договор заключают с компанией «ЭкспертПроектРеставрация».

Обследование строительных конструкций и инженерных систем здания и помещений казармы подрядчику необходимо провести за 21 день с момента заключения договора. Стоимость работ — 943,5 тыс. рублей.

Областные власти передали объект корпорации развития в октябре 2023 года. Крепость расположена на Литовском валу, 38.

Оборонительная казарма Кронпринц (время строительства 1843 — 1849 гг.) входила в систему второго вального оборонительного обвода Кёнигсберга. В разное время в ней размещались элитные части кёнигсбергского гарнизона, жилые помещения, кёнигсбергская полиция, военная казна вермахта, склады и различные городские службы. В апреле 1945 года у стен казармы шли бои, но сама она штурму не подвергалась и находилась в окружении советских войск вплоть до общей капитуляции. После войны в казарме разместился штрафной батальон, принимавший участие в штурме Кёнигсберга, учебный танкоремонтный полк, а затем мореходная школа, общежитие, организации рыбной промышленности, склады и магазины.