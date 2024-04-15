Казарму «Кронпринц» собирают в единый комплекс под инвестора

Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
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Казарму «Кронпринц», расположенную на Литовском валу (дом № 38), собирают в единый комплекс для предложения инвестору. Как сообщила «Новому Калининграду» пресс-служба регионального правительства, отвечая на информационный запрос, объект в апреле 2022 года был передан из федеральной собственности в региональную на 75%. В этот объем входят четыре нежилых здания, входящих в состав ОКН «Крепость Фридриха Великого» и нежилое здание котельной.

В министерстве экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области сообщили, что «в настоящий момент совместно с федеральными органами власти Российской Федерации прорабатывается вопрос о передаче оставшейся части „Кронпринца“ (25 % — 6,3 тыс. кв. м)».

«АО „Корпорация развития Калининградской области“ проводит работу по консолидации имущественного комплекса „Кронпринц“ для последующей подготовки комплексного инвестиционного предложения по вовлечению данного памятника архитектуры в экономический оборот и приспособлению его к современному использованию», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Корпорация развития Калининградской области заказала комплексное инженерно-техническое обследование оборонительной казармы «Кронпринц» (договор был заключен за 943,5 тыс. рублей с компанией «ЭкспертПроектРеставрация»).

Областные власти передали объект Корпорации развития в октябре 2023 года. Оборонительная казарма Кронпринц (время строительства 1843 — 1849 гг.) входила в систему второго вального оборонительного обвода Кёнигсберга. В разное время в ней размещались элитные части кёнигсбергского гарнизона, жилые помещения, кёнигсбергская полиция, военная казна вермахта, склады и различные городские службы. В апреле 1945 года у стен казармы шли бои, но сама она штурму не подвергалась и находилась в окружении советских войск вплоть до общей капитуляции. После войны в казарме разместился штрафной батальон, принимавший участие в штурме Кёнигсберга, учебный танкоремонтный полк, а затем мореходная школа, общежитие, организации рыбной промышленности, склады и магазины.

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