Вальдау вошёл в топ-8 дворцов и замков России

Вальдау, расположенный в посёлке Низовье Гурьевского района, вошёл в топ-8 дворцов и замков России по версии онлайн-сервиса для организации путешествий tutu. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Вальдау был построен рыцарями Тевтонского ордена. Сохранность замка поражает: в первозданном виде остались подвалы, основное здание и флигель, в котором находится музей. Его экспозиция посвящена рыцарям, первым переселенцам, наполеоновским войнам и многому другому», — говорится в сообщении.

Также в топ вошли Большой Царицынский дворец в Москве, Выборгский замок и Мариенталь в Ленинградской области, замок Шереметьева в Марий Эл, Дворец эмира Бухарского в Ставропольском крае, Дворец Ольденбургских в Воронежской области и особняк Понизовкиных в Ярославской области.