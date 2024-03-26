Вальдау вошёл в топ-8 дворцов и замков России

Вальдау, расположенный в посёлке Низовье Гурьевского района, вошёл в топ-8 дворцов и замков России по версии онлайн-сервиса для организации путешествий tutu. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Вальдау был построен рыцарями Тевтонского ордена. Сохранность замка поражает: в первозданном виде остались подвалы, основное здание и флигель, в котором находится музей. Его экспозиция посвящена рыцарям, первым переселенцам, наполеоновским войнам и многому другому», — говорится в сообщении.
Также в топ вошли Большой Царицынский дворец в Москве, Выборгский замок и Мариенталь в Ленинградской области, замок Шереметьева в Марий Эл, Дворец эмира Бухарского в Ставропольском крае, Дворец Ольденбургских в Воронежской области и особняк Понизовкиных в Ярославской области.
Вальдау — один из немногих хорошо сохранившихся замков в Калининградской области. В 2007 году здание признали аварийным, оттуда съехало сельскохозяйственное училище. Несколько лет замок пустовал. В 2010 году его передали РПЦ, которая в 2016 году его в безвозмездное пользование до 2041 года семье бизнесменов, переехавшей из Белгорода. Сергей и Надежда Сорокины начали восстанавливать замок и превратили его в туристический объект. В соседнем флигеле расположен муниципальный музей «Вальдавский замок».