Вальдау вошёл в топ-8 дворцов и замков России

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Туризм

Вальдау, расположенный в посёлке Низовье Гурьевского района, вошёл в топ-8 дворцов и замков России по версии онлайн-сервиса для организации путешествий tutu. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Вальдау был построен рыцарями Тевтонского ордена. Сохранность замка поражает: в первозданном виде остались подвалы, основное здание и флигель, в котором находится музей. Его экспозиция посвящена рыцарям, первым переселенцам, наполеоновским войнам и многому другому», — говорится в сообщении.

Также в топ вошли Большой Царицынский дворец в Москве, Выборгский замок и Мариенталь в Ленинградской области, замок Шереметьева в Марий Эл, Дворец эмира Бухарского в Ставропольском крае, Дворец Ольденбургских в Воронежской области и особняк Понизовкиных в Ярославской области.

Русским важно всё выстрадать: как семья из Белгорода возвращает Вальдау к жизни

Вальдау — один из немногих хорошо сохранившихся замков в Калининградской области. В 2007 году здание признали аварийным, оттуда съехало сельскохозяйственное училище. Несколько лет замок пустовал. В 2010 году его передали РПЦ, которая в 2016 году его в безвозмездное пользование до 2041 года семье бизнесменов, переехавшей из Белгорода. Сергей и Надежда Сорокины начали восстанавливать замок и превратили его в туристический объект. В соседнем флигеле расположен муниципальный музей «Вальдавский замок».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter