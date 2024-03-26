Ремонт домов «музейного квартала» обошелся Фонду капремонта в 690 млн рублей

За семь лет на формирование «музейного квартала» в центральной части Калининграда было направлено 690 млн рублей. Как сообщила пресс-служба правительства региона в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда», формирование квартала ведется по поручению губернатора Антона Алиханова, за счет средств из областного бюджета.



«Большая часть из этих средств была направлена в 2018 году в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу», — уточнили в правительстве.

В министерстве строительства и ЖКХ Калининградской области также пояснили, что «музейный квартал» — это территория, расположенная в центральной части Калининграда, которая относится к главным туристическим маршрутам, и развитием которой занимается министерство по культуре и туризму региона.

«В этом районе сконцентрирована большая часть музеев и достопримечательностей Калининграда, в том числе Музей мирового океана, Калининградской областной музей изобразительных искусств, Кафедральный собор и другие. Указанный район обладает значительным потоком посетителей: жителей Калининградской области, а также гости региона. Одним из направлений развития этой территории является развитие градостроительной среды, которое относится к работам по благоустройству, капитальный ремонт фасадов жилых домов и общественных зданий, развитие уличной дорожной сети и инфраструктуры», — сообщили в правительстве.

Как отмечается в запросе, к «музейному кварталу» относятся дома, расположенные на улицах Маршала Баграмяна, Октябрьской, Житомирской, Портовой, Эпроновской, Красноярской, Багратиона, Сарайской, Павлова, Пролетарской, Вагнера, Буткова, Ленинском и Московском проспектах, набережной Адмирала Трибуца, Солнечном бульваре, Старопрегольской набережной. «„Музейный квартал“ не имеет четких границ», — отметили в правительстве.