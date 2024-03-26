Ремонт домов «музейного квартала» обошелся Фонду капремонта в 690 млн рублей

Все новости по теме: Городской облик

За семь лет на формирование «музейного квартала» в центральной части Калининграда было направлено 690 млн рублей. Как сообщила пресс-служба правительства региона в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда», формирование квартала ведется по поручению губернатора Антона Алиханова, за счет средств из областного бюджета.

«Большая часть из этих средств была направлена в 2018 году в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу», — уточнили в правительстве. 

В министерстве строительства и ЖКХ Калининградской области также пояснили, что «музейный квартал» — это территория, расположенная в центральной части Калининграда, которая относится к главным туристическим маршрутам, и развитием которой занимается министерство по культуре и туризму региона.

«В этом районе сконцентрирована большая часть музеев и достопримечательностей Калининграда, в том числе Музей мирового океана, Калининградской областной музей изобразительных искусств, Кафедральный собор и другие. Указанный район обладает значительным потоком посетителей: жителей Калининградской области, а также гости региона. Одним из направлений развития этой территории является развитие градостроительной среды, которое относится к работам по благоустройству, капитальный ремонт фасадов жилых домов и общественных зданий, развитие уличной дорожной сети и инфраструктуры», — сообщили в правительстве.

Как отмечается в запросе, к «музейному кварталу» относятся дома, расположенные на улицах Маршала Баграмяна, Октябрьской, Житомирской, Портовой, Эпроновской, Красноярской, Багратиона, Сарайской, Павлова, Пролетарской, Вагнера, Буткова, Ленинском и Московском проспектах, набережной Адмирала Трибуца, Солнечном бульваре, Старопрегольской набережной. «„Музейный квартал“ не имеет четких границ», — отметили в правительстве.

Напомним, в декабре 2017 года было заявлено, что создать «Музейный квартал» планируется к 2024 году. К юбилею философа Иммануила Канта власти хотели устроить международную презентацию для мирового сообщества.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter