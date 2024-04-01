В Загорском продают довоенное здание школы, закрытой из-за реформы образования (фото)

Власти Черняховского округа выставили на аукцион двухэтажное с мансардой здание бывшей школы в пос. Загорское, построенное в довоенные времена. Начальная цена лота — 726 тысяч рублей, торги назначены на 21 мая.



Нежилое здание с кадастровым номером 39:13:040304:33 имеет площадь 564,6 кв. м, оно располагается на земельном участке площадью 2895 кв. м, вид разрешенного использования земли: образование и просвещение. Здание и участок находятся в муниципальной собственности Черняховского округа, не является объектом культурного наследия, ограничения по его использованию отсутствуют. При этом есть ряд ограничений для земельного участка. Местные власти пытаются продать имущество в третий раз.

Школа была закрыта в середине 2000-ных годов в ходе реформы образования, связанной с переводом образовательных организаций на подушевое финансирование. Местные жители рассказывали журналистам, что официальной причиной закрытия школы послужили проблемы с противопожарной безопасностью. Однако незадолго до закрытия, по их словам, в здании сделали ремонт, поменяли окна.

В 2005-2010 годах в Калининградской области закрылись 65 школ из 257. Власти отмечали, что сельские школы не соответствовали санитарным и противопожарным нормам: они располагались в зданиях довоенной постройки, без водопровода, канализации, спортзалов и столовых. Требовались значительные ресурсы для их модернизации. Кроме того, как утверждали в министерстве образования, в школах не было квалифицированных специалистов, учителя вели несколько предметов, уровень подготовки выпускников сельских школ оставлял желать лучшего.

Фото: сайт torgi.gov.ru