ФКР: над украшением фасада дома на ул. Театральной работает скульптор (фото)

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Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Калининградской области

Региональный фонд капитального ремонта завершил основную часть работ на фасаде дома № 36-42 на ул. Театральной. Сейчас над его украшением работает скульптор Наталья Чепкасова. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе ФКР.

Скульптор создаёт угловое панно из бетона с изображением солнца, чаек и облаков. Также рабочим предстоит установить балконные ограждения и озеленить часть крыши над банком.

О планах по озеленению дома на ул.Театральной ранее рассказывал руководитель ФКР Олег Туркин. В фонде в числе прочего планировали использовать метод советских архитекторов — балконы с направляющими для растений. Заниматься вертикальным озеленением домов в ФКР намерены и в дальнейшем. «Это очень важно для здорового города и формирования градоэкологического каркаса», — отмечал руководитель фонда.

Автор концепции реновации дома на ул. Театральной — архитектор Артур Сарниц.

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