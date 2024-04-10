Власти запланировали на 2025 год внутренний ремонт кирхи королевы Луизы

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В 2025 году кирху королевы Луизы в Калининграде планируют закрыть на ремонт. Там будут приводить в порядок внутренние помещения, сообщил в своем телеграм-канале региональный министр культуры Андрей Ермак.

«Сделаем ещё в этом году подсветку здания... и можно будет начинать внутренний ремонт всех помещений, включая выход на смотровую площадку. Но это уже в следующем году», — написал министр.

Ранее был отремонтирован фасад кирхи королевы Луизы (в ней располагается Областной театр кукол), облик здания приблизили к историческому. Работы начались в прошлом году и обошлись в 32 млн рублей.

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