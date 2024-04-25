Корпорации развития региона передают еще три здания казармы «Кронпринц»

Областное правительство передает Корпорации развития области еще три здания, которые входят в комплекс казармы «Кронпринц» на Литовском валу в Калининграде. Об этом сообщила глава агентства по имуществу Наталья Кузнецова на заседании регионального кабмина в четверг, 25 апреля.



В уставный капитал корпорации планируется внести три строения общей площадью 3500 квадратных метров, земельный участок площадью порядка 3000 квадратных метров и два объекта движимого имущества. Изменения в план приватизации госимущества вынесут на рассмотрение регионального Заксобрания.

«Корпорация развития с 2023 года является собственником четырех объектов недвижимости и двух земельных участков крепости Фридриха. Ее дальнейшая консолидация у единого правообладателя позволит сохранить контроль за судьбой объектов и вместе с тем привлечь инвесторов к сохранению памятника истории и культуры, его приспособлению для современного использования. Объекты планируются к вовлечению в туристический оборот в ключе историко-культурной и рекреационной направленности», — пояснила Кузнецова.

Ранее областные власти сообщали, что казарму «Кронпринц» собирают в единый комплекс для последующей передачи инвестору. В середине апреля в правительстве уточнили в ответ на запрос «Нового Калининграда», что прорабатывают с федеральными ведомствами вопрос передачи на региональный уровень оставшихся 25% имущества площадью 6,3 тысячи квадратных метров.

В марте Корпорация развития Калининградской области заказала комплексное инженерно-техническое обследование оборонительной казармы «Кронпринц». Договор был заключен за 943,5 тысячи рублей с компанией «ЭкспертПроектРеставрация».

Оборонительная казарма «Кронпринц» была построена в 1843-1849 годах. Она входила в систему второго вального оборонительного обвода Кенигсберга. В разное время на территории размещались элитные части кенигсбергского гарнизона, жилые помещения, кенигсбергская полиция, военная казна вермахта, склады и различные городские службы.

В апреле 1945 года у стен казармы шли бои, но сама она не подвергалась штурму и находилась в окружении советских войск вплоть до общей капитуляции. После войны в казарме разместились штрафной батальон, принимавший участие в штурме Кенигсберга, учебный танкоремонтный полк. Впоследствии там находились мореходная школа, общежитие, организации рыбной промышленности, склады и магазины.