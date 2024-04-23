Облвласти разрешили построить четыре пятиэтажки в центре Пионерского

Региональные власти выдали разрешение на строительство четырёх пятиэтажных домов в центре Пионерского. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.



Разрешение выдано калининградской компании «Отделинтерстрой39» 17 апреля 2024 года и действует в течение десяти лет. Дома планируют построить в границах улиц Рензаева и Советской на земельном участке с кадастровым номером 39:19:010211:557. Общая площадь зданий должна составить от 4396 до 8915 кв. метров.

Земля находится в частной собственности. Площадь участка — 13,7 тыс. кв. метров, кадастровая стоимость — 57,4 млн рублей. Ранее эта территория принадлежала детскому ортопедическому санаторию. На ней находились фруктовый сад и теплицы.

В марте проект прошёл экспертизу. Согласно данным открытых источников, компанией «Отделинтерстрой 39» руководит Георгий Санджариди. Основной вид деятельности микропредприятия — производство штукатурных работ. Дополнительные виды деятельности не указаны.