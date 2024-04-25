Власти планируют выставить на торги бывший военный городок в Зеленоградском округе

Областное правительство планирует продать на торгах бывший военный городок № 1 в поселке Дунаевка Зеленоградского округа. Вопрос рассматривался на заседании регионального правительства в четверг, 25 апреля.

Как сообщила глава областного агентства по имуществу Наталья Кузнецова, комплекс состоит из пяти объектов недвижимости общей площадью около 1400 квадратных метров и земельного участка площадью более 13 гектаров.

На торги также планируют выставить бывший военный городок № 3 в поселке Барсуковка Неманского округа. Этот комплекс состоит из трех объектов общей площадью 2500 квадратных метров и земельного участка площадью более 7,5 гектара. Изменения в план приватизации госимущества одобрили на заседании правительства, их вынесут на рассмотрение регионального Заксобрания.