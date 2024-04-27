В старой части Острова хотят построить высотку с тремя «свечками» (фото)

В Калининграде на набережной Карбышева около второго эстакадного моста планируется возвести многоквартирный жилой дом с помещениями функционального назначения, состоящий из трех высотных секций. Концепция комплекса была одобрена на заседании градостроительного совета в субботу при минимальном перевесе голосов.



Возвести комплекс хотят в старой части Острова на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140502:24 площадью 11135 кв. метров, который находится рядом с гребным центром. Комплекс рассчитан на 484 квартиры, 185 парковочных мест. Представлявший проект архитектор Александр Абайдулин отметил, что на первых этажах планируется разместить общественные пространства и офисы, территорию комплекса обещают сделать открытым для всех.

Архитектор также сказал, что видит в набережной Карбышева будущий вариант новой Рыбной деревни — пешеходную набережную с зонами отдыха.

Главный архитектор области Евгений Костромин, чей голос стал решающим при одобрении проекта, отметил, что при реализации проекта нужно учесть ряд вопросов, которые были озвучены в ходе дискуссии — предусмотреть пожарные проезды, архитектурную подсветку, предоставить вариативность по цветовому решению фасадов и т.п.

Как следует из открытых источников, земельный участок был передан администрацией Калининграда в марте 2011 в аренду компании «Карт-Траст». На основании дополнительного соглашения от 26.04.2011 права арендатора участка переданы ООО «Янтарный берег». Власти Калининграда пытались расторгнуть с этой компанией договор аренды в 2021 году, но безуспешно.

На прошлой неделе администрация областного центра выдала компании «Специализированный застройщик „Янтарный берег“» порубочный билет на осуществление рубки ухода на этом земельном участке.

Отметим, что недалеко от этого земельного участка, также около второй эстакады планируется построить еще одну высотку — 26-этажное здание.

Изображения из презентации, представленной на заседании градсовета 27 апреля



