Градсовет утвердил проект шале-отеля в Светлогорске (фото)

Областной градсовет вернулся к обсуждению проекта отеля Green Castle на ул. Горького в Светлогорске, одобренного в декабре 2023 года. Решение поменять концепцию здания принял заказчик после неоднозначной реакции общественности на утверждённый современный дизайн. В частности, было высказано мнение, что он не отражает характер местности, в которой планируют возвести объект.



Основу обновлённого архитектурного решения составили натуральные материалы: дерево, камень и стекло. «Мы делаем отсылку к сложившемуся светлогорскому контексту и применяем узнаваемый силуэт шале, который обычно вписывается в природную среду, — рассказал архитектор Эдуард Рыленко, — Но при этом данный объект интерпретирован в современной стилистике с использованием большого количества остекления. Также применены декоративные элементы на балконах в виде резных орнаментов. Это можно считать отсылкой к историческому контексту. Кровельная система с консольными балками, выносная кровля, покрыта керамической черепицей. Цоколь выполнен в грубом камне, мы хотим применить балтийский камень. И такой монументальный низ переходит к более лёгкому за счёт остекления верху».

Также в качестве одной из особенностей проекта были указаны фасады из термообработанной древесины, придающие «тактильность» зданию.

«Я должен сказать, что я восхищён этим проектом, и слава богу, что вы сделали четвёртый вариант, — высказался руководитель архитектурной мастерской „Архпроект“ Сергей Чечин, — Ну, просто шикарный проект. Я должен сказать спасибо. Отлично получилось».

«Проект может быть и хорош, качественно сделан. Но это же шале. Это швейцарские альпы, — возразил архитектор Олег Васютин, — На самом деле, для архитектуры Светлогорска этот проект совершенно неприемлем. <...> Я, например, против этого проекта».

Также были высказаны мнения о том, что дизайн отеля скорее можно назвать экспериментальным, но смотреться он будет интересно.

Большинством голосов объект в представленном архитектурном решении был одобрен для дальнейшей разработки и реализации.

Четырёхэтажный отель планируют построить на земельном участке с кадастровым номером 39:17: 010019:1271 площадью 1053 кв. метра. Площадь застройки — 410 кв. метров (39%), общая площадь здания — 1925 кв. метров. В нём планируют разместить 36 номеров и три офиса. Также проектом предусмотрено семь парковочных мест.