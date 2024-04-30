Алиханов поручил отремонтировать дома рядом с кирхой Алленбург

Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда
Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда
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Губернатор Антон Алиханов поручил областному Фонду капремонта отремонтировать крыши и фасады домов у кирхи Алленбург в поселке Дружба Правдинского округа. Об этом он сообщил во вторник, 30 апреля, на своей странице в соцсети «ВКонтакте», отчитавшись о посещении исторического объекта.

«Будем развивать это место — в настоящее время готовится конкурсная документация по устройству автопарковки напротив кирхи, помимо этого, дал поручение фонду капитального ремонта обновить крыши и фасады домов у исторического сооружения», — написал Алиханов.

Ранее губернатор упоминал кирху Алленбург, озвучивая предложение сделать грантовую программу для проектов по восстановлению памятников архитектуры. «Может быть, нам нужно сделать все-таки не кредитную историю для такого рода проектов, а грантовую. Посмотрите. [Пользователю Алленбургской кирхи Геннадию] Кострице хочется помочь. В рамках „Готического кольца“ (туристический маршрут по руинам замков и кирх — прим. „Нового Калининграда“) сейчас делают парковки, туалеты, но надо сами объекты приводить в порядок», — заявлял Алиханов.

Предприниматель и гид Геннадий Кострица, известный организацией сплавов на байдарках по Калининградской области, взял Алленбургскую кирху в безвозмездное пользование у РПЦ в 2022 году. Сейчас там работают музей, кафе и концертная площадка. «Не использовать это пространство для культурных мероприятий было бы кощунственно», — пояснял Кострица «Новому Калининграду». В 2023 году кирха Алленбург стала одной из площадок фестиваля классической музыки «Кантата».

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