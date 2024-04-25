Алиханов задумался о грантовой программе для восстановления памятников архитектуры

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил сделать грантовую программу для проектов по восстановлению памятников архитектуры. Идею он высказал на оперативном совещании регионального правительства 25 апреля, рассуждая о судьбе Алленбургской кирхи в поселке Дружба.

«Мы обсуждали вопрос возобновления программы ОКН (льготных кредитов для предпринимателей, восстанавливающих объекты культурного наследия — прим. „Нового Калининграда“). Может быть, нам нужно сделать все-таки не кредитную историю для такого рода проектов, а грантовую. Посмотрите. [Пользователю Алленбургской кирхи Геннадию] Кострице хочется помочь. В рамках „Готического кольца“ (туристический маршрут по руинам замков и кирх — прим. „Нового Калининграда“) сейчас делают парковки, туалеты, но надо сами объекты приводить в порядок», — заявил глава региона.

Ранее власти заявили о приостановке до 2025 года программы льготного кредитования объектов культурного наследия. В ее рамках предприниматели, восстанавливающие памятники архитектуры, могли получить 50% поддержки в виде беспроцентного займа и еще 50% в виде безвозмездной финансовой помощи. По словам Антона Алиханова, количество желающих принять участие в программе «стало угрожающе большим». Губернатор отметил разный уровень качества проектов, которые реализуются в исторических зданиях, поэтому программу планируют возобновить с новыми правилами. Например, дифференцируя объекты по ставке и объему списаний.

Сейчас власти Калининградской области хотят разработать долгосрочную программу вовлечения в оборот объектов культурного наследия, которая будет действовать до 2045 года. 

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