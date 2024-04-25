Алиханов задумался о грантовой программе для восстановления памятников архитектуры

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил сделать грантовую программу для проектов по восстановлению памятников архитектуры. Идею он высказал на оперативном совещании регионального правительства 25 апреля, рассуждая о судьбе Алленбургской кирхи в поселке Дружба.

«Мы обсуждали вопрос возобновления программы ОКН (льготных кредитов для предпринимателей, восстанавливающих объекты культурного наследия — прим. „Нового Калининграда“). Может быть, нам нужно сделать все-таки не кредитную историю для такого рода проектов, а грантовую. Посмотрите. [Пользователю Алленбургской кирхи Геннадию] Кострице хочется помочь. В рамках „Готического кольца“ (туристический маршрут по руинам замков и кирх — прим. „Нового Калининграда“) сейчас делают парковки, туалеты, но надо сами объекты приводить в порядок», — заявил глава региона.

Ранее власти заявили о приостановке до 2025 года программы льготного кредитования объектов культурного наследия. В ее рамках предприниматели, восстанавливающие памятники архитектуры, могли получить 50% поддержки в виде беспроцентного займа и еще 50% в виде безвозмездной финансовой помощи. По словам Антона Алиханова, количество желающих принять участие в программе «стало угрожающе большим». Губернатор отметил разный уровень качества проектов, которые реализуются в исторических зданиях, поэтому программу планируют возобновить с новыми правилами. Например, дифференцируя объекты по ставке и объему списаний.

Сейчас власти Калининградской области хотят разработать долгосрочную программу вовлечения в оборот объектов культурного наследия, которая будет действовать до 2045 года.