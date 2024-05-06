Участок под гостиницу у Синявинского озера в Янтарном получила фирма из Перми

По итогам торгов земельный участок под гостиницу рядом с Синявинским озером в Янтарном получила в аренду компания из Перми «Рекламный центр „Президент“». Согласно протоколу комиссии на аукцион поступила одна заявка.



Начальная цена составила 5,72 млн рублей. На торги выставляли участок с кадастровым номером 39:22:010005:20 по улице Обогатительной. Площадь территории — 5900 квадратных метров, срок аренды — 10 лет.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, компания «Рекламный центр „Президент“» зарегистрирована в Перми. Ее учредителем и директором является Иван Галкин. Основное направление работы фирмы — деятельность рекламных агентств.