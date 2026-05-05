В Янтарном на ул. Обогатительной разрешили построить гостевой дом

Областные власти выдали разрешение на строительство гостевого дома на ул. Обогатительной в Янтарном. Его получило ООО «Рекламный центр „Президент“» 3 апреля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство гостевого дома запланировано на участке с кадастровым номером 39:22:010005:20, предназначенном под гостиничное обслуживание. Его уточненная площадь составляет 5 900 кв. м, а стоимость по кадастру — 28,6 млн руб. Разрешение будет действительно до 3 октября 2026 года.

ООО «Рекламный центр „Президент“» зарегистрировано в Перми. Учредителем и генеральным директором выступает Иван Галкин. Основной вид деятельности фирмы — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.