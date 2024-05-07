На Острове изменили назначение земли для строительства 26-этажного комплекса

Региональные власти поменяли назначение земельного участка на острове Октябрьском в Калининграде для строительства 26-этажного многофункционального центра. Министерство градостроительной политики внесло изменения в Правила землепользования и застройки города, соответствующий приказ опубликован 7 мая на портале правовой информации.

Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 39:15:140502:194 площадью 3334 квадратных метра. Он расположен на пересечении набережной Карбышева и Солнечного бульвара. Для территории установили зону общественно-жилого назначения (ОЖ/26-о). Ранее она относилась к зоне ОЖ/18-о. По вопросу внесения изменений в градостроительную документацию проводили общественные обсуждения.

Как сообщалось ранее, второй участок под проект площадью 2408 квадратных метров (кадастровый номер 39:15:000000:19676) уже находится в зоне ОЖ/26-о. Подзоны 18-о и 26-о были установлены специально для территории Острова. Указанные в них числа соответствует предельной этажности зданий.

Застройщиком 26-этажного комплекса на пересечении набережной Карбышева и Солнечного бульвара выступает екатеринбургская компания «ЭкоЛайн». В октябре 2022 года ее дочерней структуре «СЗ „Эколайн-Калининград“» перешли по итогам конкурса, проведенного Корпорацией развития области, два земельных участка рядом со Второй эстакадой.