За год объём ввода жилья в Калининградской области вырос в 4,5 раза

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В апреле 2024 года застройщики Калининградской области вывели на рынок в 4,5 раза больше многоквартирных домов, чем годом ранее. Соответствующие данные размещены на портале «Единый ресурс застройщиков».

За месяц шесть застройщиков вывели девять объектов. Это 955 квартир совокупной площадью 41,7 тыс. м². По сравнению с апрелем 2023 года количество выведенных на рынок региона новых объектов увеличилось на 350%, а относительно марта оно снизилось на 25%.

С начала года на рынок Калининградской области выведено 37 объектов на шесть тысяч квартир совокупной площадью 0,31 млн м². Это на 236,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В среднем с начала 2024 года на рынок региона ежедневно выводилось 50 квартир, что на 100% больше, чем в 2023 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Калининградской области будет выведено 18,3 тыс. квартир, отметили эксперты портала. Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с апрелем 2023 года увеличилась на 246%.

По количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, Калининградская область занимает 20‑е место в стране, по площади новых объектов −31‑е. На регион пришлось 0,9% жилья, выведенного на рынок за месяц. Среди идентифицированных застройщиков больше всего новых объектов на рынок региона вывел «Еврострой Инвест» (3 объекта). По площади новых объектов лидируют КСК (13,44 тыс. м²), «МакроСтрой» (10,68 тыс. м²) и «Еврострой Инвест» (5,69 тыс. м²).

Десятка крупнейших девелоперов Калининградской области наращивает объёмы текущего строительства.

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