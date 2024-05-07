«Циан»: за пять лет в Калининграде снизилась средняя этажность новостроек

Фото: Новый Калининград
Фото: Новый Калининград
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С 2019 по 2024 год средняя высота новостроек в Калининграде снизилась с 11,4 до 10,2 этажа. Такие данные приводит пресс-служба сервиса «Циан».

Калининград вошёл в число городов, где большая часть квартир предлагается в среднеэтажных корпусах (от 6 до 12 этажей). В 2024 году доля таких домов достигла 68%. Показатель многоэтажек (13-25 этажей) — 23%. Оставшиеся 9% — малоэтажные дома (до 5 этажей).

Тенденция к снижению этажности прослеживается в каждом втором городе, принимавшем участие в исследовании сервиса. «Наращивание высотности проектов упёрлось в градостроительные и технологические ограничения. Строительство корпусов выше 25 этажей требует выполнения дополнительных строительных требований, привлечения подрядчиков, обладающих опытом реализации таких проектов, наличия оборудования для пожаротушения таких зданий в регионе», — отметили в «Циан».

За последние пять лет самое большое снижение средней этажности новостроек зафиксировано в Омске, Перми и Санкт-Петербурге. Заметнее всего «выросли» дома в Хабаровске и Оренбурге. Небоскрёбы (выше 26 этажей) сейчас строятся в 17 городах.

На Октябрьском острове в Калининграде планируют построить 26-этажный многофункциональный центр. Для территории установили зону общественно-жилого назначения ОЖ/26-о. Ранее она относилась к зоне ОЖ/18-о.

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