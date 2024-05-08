Исследование: Калининград обгоняет города-миллионники по цене новостроек

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Калининград вошёл в число городов с населением менее 1 млн человек, в которых первичная недвижимость стоит дороже, чем в ряде миллионников. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Яндекс Недвижимость».

За год новостройки в областном центре подорожали в среднем на 19%. За последний месяц цены на строящиеся объекты поднялись на 0,4% и достигли почти 127 тыс. рублей за квадратный метр. По медианной цене на новостройки Калининград обгоняет такие миллионники, как Пермь, Омск, Воронеж и Самара.

В большинстве городов, принимавших участие в исследовании, первичная недвижимость за последний месяц подорожала менее чем на 1% или потеряла в цене. Исключение составили Москва (+3,8%), Уфа (+2,4%), Красноярск (+1,7%), Нижний Новгород (+1,7%), Краснодар (+1,6%) и Ростов-на-Дону (+1,2%).

Тройку миллионников-лидеров по медианной стоимости квадратного метра в новостройках составляют Москва (346 тыс. рублей), Санкт-Петербург (238 тыс.) и Казань (204 тыс.). Самые доступные новостройки продаются в Самаре (102 тыс.), Воронеже (113 тыс.) и Омске (123 тыс.).

«В апреле мы наблюдали преимущественно стагнацию цен на новостройки и накапливание предложения в крупных российских городах, — прокомментировал коммерческий директор „Яндекс Недвижимости“ Евгений Белокуров, — При этом продавцы фиксируют рост обращений клиентов по ипотечным программам, так как покупатели стремятся закрыть сделки до 1 июля до окончания срока действия льготных условий».

По данным Калининградстата, за год средняя стоимость квадратного метра в новостройках Калининградской области выросла на 19,6%, во вторичном жилье — на 13,2%.

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