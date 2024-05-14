Исследование: в регионе продолжают снижаться цены на жилье в новостройках

В апреле средние цены на первичном рынке жилья в Калининградской области продолжили снижаться. Это следует из статистики, представленной в системе «Сбериндекс» на основе данных по фактическим сделкам.



Согласно исследованию, средняя цена за квадратный метр в новостройках составила в регионе 122 936 рублей. В марте этот показатель был зафиксирован на уровне 123 058 рублей. В среднем по России наблюдается рост: со 151 407 рублей за «квадрат» в марте до 152 421 рубля в апреле.

На вторичном рынке жилья в Калининградской области фиксируется небольшое повышение цен. Если в марте средняя стоимость квадратного метра составляла 99 692 рубля, то в апреле она увеличилась до 99 864 рублей. В целом по стране в этом сегменте также наблюдается рост: со 104 807 рублей в марте до 105 388 рублей в апреле.

Как сообщалось ранее, весной текущего года рост цен на жилье в новостройках остановился в Калининградской области впервые с апреля 2023-го. Вместе с тем, по данным сервиса «Яндекс Недвижимость», по стоимости жилья на первичном рынке Калининград обгоняет города-миллионники, в частности — Пермь, Омск, Воронеж и Самару.