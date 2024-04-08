Исследование: в марте в регионе остановился рост цен на жилье в новостройках

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В марте средние цены на первичном рынке жилья в Калининградской области оказались несколько ниже, чем в феврале. Такие данные приводятся в системе «Сбериндекс» на основе данных по фактическим сделкам.

Согласно исследованию, средняя цена за квадратный метр в новостройках составила в регионе 123 058 рублей. В феврале этот показатель был зафиксирован на уровне 123 171 рубль. Снижение цен в сегменте новостроек наблюдается впервые с апреля 2023 года. При этом в среднем по России зафиксирован рост со 151 273 рублей за «квадрат» в феврале до 151 407 рублей марте.

На вторичном рынке жилья в Калининградской области цены продолжили расти. Если в феврале средняя цена квадратного метра составляла 98 344 рубля, то в марте она увеличилась до 99 692 рублей.

По данным сервиса «Авито Недвижимость», за год предложение в сегменте новостроек выросло в регионе на 71%. Средняя стоимость новой квартиры в регионе составляет, по данным сервиса, 6,3 млн рублей. «Однушка» обходится в среднем в 4,8 млн.

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