За год в Калининграде сильно сократилось предложение жилья для аренды

За год предложение квартир для аренды сократилось в Калининграде на 54%. Спрос при этом вырос на 11%. Данные за апрель 2023 и 2024 годов сравнили аналитики «Авито Недвижимости».



«На данный момент в Калининграде для долгосрочной аренды представлено более 1300 квартир, средняя цена аренды таких объектов — 30000 рублей», — сообщили в пресс-службе сервиса. Стоимость услуги соответствует средней по России. Самый высокий ценник традиционно в Москве. За месяц аренды в столице платят в среднем 80 тыс. рублей. Самая доступная цена за съём жилья в выборке «Авито» — в Брянске (15 тыс. рублей).

В целом по стране спрос на долгосрочную аренду жилья сократился на 5% по всем форматам. Чаще снимать стали только студии. Интерес к ним вырос на 15%. Предложение аренды жилья снизилось за год на 11%.

«Несмотря на небольшое общее снижение спроса по стране, владельцам объектов становится проще сдать недвижимость. Дело в том, что объем предложения уменьшился заметнее, чем показатели спроса. Поэтому сейчас каждый объект на площадке получает больше откликов от потенциальных арендаторов, чем ещё год назад. Таким образом, арендодатели быстрее находят подходящих квартиросъемщиков. Это объясняется также и тем, что на фоне высоких ставок по ипотеке на рынке вторичного жилья многие предпочитают арендовать квартиру, а не покупать её в кредит», — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

В I квартале 2024 года предложение на рынке долгосрочной аренды квартир в Калининграде сократилось на 42%. Показатель стал самым значительным среди городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости».