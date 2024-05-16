В апреле в Калининграде начали снижаться цены на вторичное жильё

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В апреле в Калининграде наметилось снижение стоимости вторичного жилья. Пока падение незначительное — около 1%. Разницу по сравнению с мартом рассчитали аналитики «Авито Недвижимости».

По данным сервиса, в апреле квартира в старом фонде Калининграда стоила в среднем 7,2 млн рублей. Цена квадратного метра — 132 тыс. Этот показатель за месяц вырос на 2%. Предложение и спрос за тот же период увеличились на 3 и 1% соответственно.

По итогам апреля 2024 года самые доступные квартиры на вторичном рынке в пересчёте на квадратные метры были в Оренбурге (75 тыс.рублей за кв. метр), Брянске (97 тыс.), Саратове (100 тыс.), Ульяновске (101 тыс.) и Ижевске (102 тыс.). Самые высокие цены на жильё в старом фонде — в Сочи (444 тыс.), Москве (367 тыс.) и Санкт-Петербурге (242 тыс.).

«Сейчас благоприятное время для тех, кто планирует покупку квартиры без привлечения заёмных средств. Вторичное жильё обычно дешевле, чем варианты в новом фонде, а некоторые продавцы в условиях снижающегося спроса готовы дополнительно предложить скидку за быстрый выход на сделку. При этом чаще всего на вторичном рынке продаются обжитые квартиры, в которые можно сразу въезжать, в то время как некоторые новостройки сдаются без отделки. В таком случае нужно заложить время на ремонт и покупку мебели», — прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Еремкин.

По данным Калининградстата, за год средняя стоимость квадратного метра в новостройках Калининградской области выросла на 19,6%, во вторичном жилье — на 13,2%.

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