Федеральные собственники просят выкуп за свою часть казарм «Кронпринц»

Фото: Юлия Власова /
Фото: Юлия Власова / "Новый Калининград"
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Федеральные собственники части имущества объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Фридриха Великого» (казармы «Кронпринц») запросили выкуп за свою часть имущества. Эту информацию подтвердили «Новому Калининграду» в Корпорации развития Калининградской области.

«Обсуждается вопрос с Дом.РФ выкупа оставшейся части. По стоимости — идет оценка», — сообщили в Корпорации.

Ранее областные власти сообщали, что казарму «Кронпринц» собирают в единый комплекс для последующей передачи инвестору. В середине апреля в правительстве уточнили в ответ на запрос «Нового Калининграда», что прорабатывают с федеральными ведомствами вопрос передачи на региональный уровень оставшихся 25% имущества площадью 6,3 тысячи квадратных метров.

Часть помещений имущественного комплекса до сих пор занимают арендаторы, в том числе образовательные учреждения.

Оборонительная казарма «Кронпринц» была построена в 1843-1849 годах. Она входила в систему второго вального оборонительного обвода Кенигсберга. В разное время на территории размещались элитные части кенигсбергского гарнизона, жилые помещения, кенигсбергская полиция, военная казна вермахта, склады и различные городские службы.

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