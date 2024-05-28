Федеральные собственники просят выкуп за свою часть казарм «Кронпринц»

Федеральные собственники части имущества объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Фридриха Великого» (казармы «Кронпринц») запросили выкуп за свою часть имущества. Эту информацию подтвердили «Новому Калининграду» в Корпорации развития Калининградской области.



«Обсуждается вопрос с Дом.РФ выкупа оставшейся части. По стоимости — идет оценка», — сообщили в Корпорации.

Ранее областные власти сообщали, что казарму «Кронпринц» собирают в единый комплекс для последующей передачи инвестору. В середине апреля в правительстве уточнили в ответ на запрос «Нового Калининграда», что прорабатывают с федеральными ведомствами вопрос передачи на региональный уровень оставшихся 25% имущества площадью 6,3 тысячи квадратных метров.

Часть помещений имущественного комплекса до сих пор занимают арендаторы, в том числе образовательные учреждения.