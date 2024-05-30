На историческом вокзале в Отрадном начался демонтаж кровли (видео)

В Отрадном инвестор демонтировал половину кровли исторического вокзала Георгенсвальде. Об этом собственник здания, блогер Олег Бармин, сообщил в своем телеграм-канале.



«Долго запрягали, но запрягли! — написал он, приложив видео процесса работ. — Леса выставлены, начался демонтаж аварийной кровли вокзала».

Инвестор добавил, что намерен раз в неделю делать отчет о процессе работ. Ранее он сообщал о своих намерениях создать в исторических стенах вокзала гостиницу с номерами, напоминающими люксовые вагоны старинных поездов.

В течение года Бармин собирается доработать проект, а также согласовать подключение к воде и электричеству. «Пересобрать объект» он хочет к концу осени этого года, а в начале следующего — заниматься воссозданием исторического облика вокзала и его окружения (в том числе исторического металлического перрона).

Общий объем расходов Бармин оценивает в 300 млн рублей, поэтому намерен обратиться за поддержкой к региональным властям.

В сентябре 2022 года власти региона приватизировали историческое здание железнодорожного вокзала Георгенсвальде в Отрадном и земельный участок под ним. Объект за 10,01 млн рублей (начальная цена торгов была 6,09 млн рублей) приобрела компания «Феникс Девелопмент». Согласно условиям сделки, до августа 2027 года ей нужно было подготовить проектную документацию и провести ремонт или приспособить объект к современному использованию. «Феникс Девелопмент» зарегистрировано в январе 2022 года в поселке Заливное Гурьевского района. Гендиректор и учредитель — блогер Олег Бармин.