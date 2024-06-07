Градсовет одобрил обновлённый проект казино «Шамбала» в Куликово (фото)

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил обновлённый проект казино «Шамбала» с гостиницей в Куликово. Решение было принято в пятницу, 7 июня.



Градсовет утвердил концепцию годом ранее, однако проектировщики решили немного модернизировать фасад. В частности, было увеличено количество окон, «чтобы здание было более пропорциональной формы». Небольшие изменения коснулись и входной группы. В дальнейшем планируется доработать ландшафт.

Также проект предусматривает обустройство пешеходной улицы, которая будет вести на пляж. Как отметили на градсовете, это увеличит привлекательность гостиницы не только для посетителей казино.





Иллюстрации, представленные на градсовете

Проект получил положительное заключение экспертизы в марте 2024 года. Комплекс предусмотрен на участке справа от существующего казино «Собрание». Авторы проекта использовали в качестве референса облик казино Encore Wynn в Лас-Вегасе. В мае 2021 года непубличное акционерное общество «Шамбала» стало победителем торгов на право аренды участка площадью 3,5 га под строительство казино с отелем уровня не ниже четырех звезд. В декабре 2021 года проект был одобрен на заседании регионального градостроительного совета.

В октябре 2022 года инвестору разрешили ввести в эксплуатацию первую очередь игорно-гостиничного комплекса в Куликово — одноэтажное казино со вспомогательными объектами.

Вторая очередь, как сообщалось ранее, предполагает строительство восьмиэтажного здания с отелем, ресторанами и спа-центром. В июле 2023 года компания «Шамбала» получила разрешение на ее строительство. Тогда же застройщику выдали порубочный билет на снос 21 дерева. В марте проект прошел экспертизу.

Как сообщил в своем отчете за 2023 год глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой, в 2024-2025 годах (в рамках второй очереди — прим. «Нового Калининграда») должны быть построены восьмиэтажная гостиница на 270 номеров и три ресторана на 315 посадочных мест. Уже проинвестировано 340 млн рублей, общий объем инвестиций планируется на уровне 3,5 млрд рублей.