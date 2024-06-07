Градсовет одобрил проект ЖК рядом с Тихим озером в Светлогорске (фото)

Иллюстрация, представленная на градостроительном совете
Иллюстрация, представленная на градостроительном совете
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Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект многофункционального жилого комплекса на Олимпийском бульваре в Светлогорске. Решение было принято в пятницу, 7 июня.

Проектом предполагается размещение на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010021:1779 двух семиэтажных зданий с квартирами уровня бизнес-класс, апарт-отелем в первой секции дома номер один, встроенными коммерческими помещениями и подземным паркингом.


Иллюстрация, представленная на градостроительном совете

Проектировщики предложили три варианта архитектурных решений. Большинством голосов к дальнейшей реализации был одобрен первый из них. Проект также предусматривает комплексное благоустройство всей улицы Олимпийский бульвар за счёт средств заказчика. При этом территорию обещают оставить общедоступной, забор там не планируется.

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