Градсовет одобрил проект ЖК рядом с Тихим озером в Светлогорске (фото)

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект многофункционального жилого комплекса на Олимпийском бульваре в Светлогорске. Решение было принято в пятницу, 7 июня.



Проектом предполагается размещение на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010021:1779 двух семиэтажных зданий с квартирами уровня бизнес-класс, апарт-отелем в первой секции дома номер один, встроенными коммерческими помещениями и подземным паркингом.





Иллюстрация, представленная на градостроительном совете

Проектировщики предложили три варианта архитектурных решений. Большинством голосов к дальнейшей реализации был одобрен первый из них. Проект также предусматривает комплексное благоустройство всей улицы Олимпийский бульвар за счёт средств заказчика. При этом территорию обещают оставить общедоступной, забор там не планируется.