На месте исторической виллы на Тельмана планируют построить 4-этажный дом (фото)

Фото: «Новый Калининград»

На месте сгоревшей виллы на ул. Тельмана, 31 планируют построить 4-этажный дом на 26 квартир. Проект приспособления объекта культурного наследия регионального значения к современному использованию прошёл историко-культурную экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.



Работы заказала компания «БазисСтрой» в лице генерального директора Александра Костникова. Согласно акту экспертизы, она была проведена в Челябинске и Омске (по месту жительства исполнителей) в апреле — мае 2024 года. Эксперты пришли к выводу, что представленная научно-проектная документация на проведение работ соответствует требованиям законодательства РФ в области госохраны ОКН.

Проект предлагает размещение на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131809:34 площадью 2206 кв.метров «многоквартирного жилого дома с использованием архитектурных элементов исторической среды». Предусматриваются следующие работы: консервация и защита сохранившихся подвальных помещений, ремонт кирпичной кладки, устройство современного фундамента, новых стен, внутренних коммуникаций, кровли, а также благоустройство территории.

Здание виллы до 1945 года находилось по адресу: Герцог Альбрехт Аллее, 31-33 в историческом районе Кёнигсберга — Марауненхоф. Объект был возведён «из низкокачественных строительных материалов в упрощённых формах северогерманского пригородного дома» в период Первой мировой войны. Вилла существенно пострадала от пожара в 2008 году и была полностью утрачена в 2011.