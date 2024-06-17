На Калининградском проспекте в Светлогорске разрешили построить 4-этажку

На Калининградском проспекте в Светлогорске разрешили построить четырёхэтажный дом. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.



Разрешение выдано компании «Штерн и К» 3 июня и действует в течение пяти лет. Строительство запланировали на земельном участке с кадастровым номером 39:17:020022:258 площадью 3279 кв. метров. Общая площадь здания составит, согласно документам, 3848 кв. метров.

В мае 2024 года компании «Штерн и К» разрешили вырубить на соседнем участке с кадастровым номером 39:17:020022:257 площадью 9492 кв.метра 44 дерева для осуществления строительства.

ООО «Штерн и К» зарегистрировано с 2011 года в Калининграде на ул. Бассейной. В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.