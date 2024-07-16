Проект застройки Острова у синагоги и сиротского приюта получил одобрение

Эскизы: презентация с заседания градсовета

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект застройки Октябрьского острова у синагоги и сиротского приюта. Соответствующее решение вынесли на заседании во вторник, 16 июля.

Концепцию разработали архитекторы Артур Сарниц и Наталья Лоренц. Впервые они презентовали её в июне 2024 года, но тогда градсовет отправил проект на доработку. По мнению совещательного органа, для застройки места бывшего «Балтик Экспо» необходимо предусмотреть переменную этажность. В результате правок Сарниц и Лоренц представили шесть вариантов проекта, однако первый решил остановиться детальнее на последнем — «самом креативном».

По заявлениям архитектора, в проекте убрали последний этаж, а на первом так и оставили коммерческие помещения. Сарниц отметил, что здание в своём объёме соответствует находящимся рядом синагоге и Кафедральному собору. При этом в концепции нет скачков высотности. Градсовет одобрил проект архитекторов в псевдоисторическом стиле.

В 2021 году предприниматели Петр Гриценко и Александр Пономарев продали принадлежавшие им 100% акций в АО «Балтик-Экспо» компании «Нивелир-Запад» (99,9% акций) и сегодняшнему депутату регионального Заксобрания Валерию Макарову (0,003%). Генеральным директором АО «Балтик-Экспо» стала Кристина Евгеньевна Верхолаз. Ее отчество и фамилия совпадают с именем и фамилией бизнес-партнера Валерия Макарова, другого депутата-застройщика Евгения Верхолаза.

В сентябре 2021 года областное отделение Союза архитекторов проводило по заказу АО «Балтик-Экспо» конкурс на концепцию застройки территории выставочных павильонов в границах Солнечного бульвара и набережной Карбышева. Победителя тогда не определили. При этом сообщалось, что на территории запланирован комплекс «Рыбная деревня-3», в котором предполагалось возведение среднеэтажных и частично многоэтажных зданий.

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