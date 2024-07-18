Эксперты рассчитали среднюю стоимость аренды «однушки» в Калининграде

Все новости по теме: Недвижимость

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Калининграде составляет в настоящее время 30 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщили в «Авито Недвижимости».

По данным сервиса, доля спроса на аренду однокомнатных квартир в Калининграде составляет 64%.

Самые доступные однокомнатные квартиры для долгосрочной аренды расположены в Брянске, Кирове и Ярославле. Активнее всего такими объектами интересуются жители Ставрополя, Воронежа и Калининграда.

«В среднем по стране аренда и однокомнатных квартир, и студий стоит 25 тысяч рублей в месяц. Но в первом случае арендатор получает бóльшую площадь за те же деньги — в среднем 39 квадратных метров против 27 „квадратов“ у студий. Это объясняется тем, что последние расположены преимущественно в новых домах, в которых аренда дороже, в то время как однокомнатные квартиры равномерно распределены по жилому фонду разного времени постройки. Поэтому желающие сэкономить на съёме жилья часто выбирают именно такой формат», — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Аренда однокомнатных квартир в Калининграде за пять лет подорожала на 59%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter