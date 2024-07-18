Эксперты рассчитали среднюю стоимость аренды «однушки» в Калининграде

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Калининграде составляет в настоящее время 30 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщили в «Авито Недвижимости».



По данным сервиса, доля спроса на аренду однокомнатных квартир в Калининграде составляет 64%.

Самые доступные однокомнатные квартиры для долгосрочной аренды расположены в Брянске, Кирове и Ярославле. Активнее всего такими объектами интересуются жители Ставрополя, Воронежа и Калининграда.

«В среднем по стране аренда и однокомнатных квартир, и студий стоит 25 тысяч рублей в месяц. Но в первом случае арендатор получает бóльшую площадь за те же деньги — в среднем 39 квадратных метров против 27 „квадратов“ у студий. Это объясняется тем, что последние расположены преимущественно в новых домах, в которых аренда дороже, в то время как однокомнатные квартиры равномерно распределены по жилому фонду разного времени постройки. Поэтому желающие сэкономить на съёме жилья часто выбирают именно такой формат», — прокомментировал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Аренда однокомнатных квартир в Калининграде за пять лет подорожала на 59%.