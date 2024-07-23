Минприроды: выставленные на торги 27 га у моря предназначены под места отдыха

Выставленный на торги земельный участок площадью 27 га, расположенный на первой линии моря в районе пос. Сокольники, относится к особо защитным участкам лесов. На нём возможно оборудовать места для разведения костра и отдыха. Об этом сообщило министерство природных ресурсов региона, отвечая на вопросы подписчиков врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».



Читатель выступил от имени жителей Зеленоградска, поселков Малиновка и Сокольники и сообщил, что они просят отменить ранее объявленные торги на участок 27 гектаров на первой линии моря (с ценой аренды «всего 6 млн руб. в год»). «Этот участок является частью защитного леса, зоной отдыха ближайших поселков и всех калининградцев. Побережье должно оставаться общественным, а не передаваться под субсидированные частные глэмпинги, которые возводят заборы, проводят частные вечеринки и взимают плату за проезд к морю», — написал житель региона.

Министерство природных ресурсов региона ответило на это, что «участок с кадастровым номером 39:05:010328:123 действительно выставлен на торги». По данным министерства, участок относится к особо защитным участкам лесов, на которых в соответствии с положениями Лесного кодекса РФ запрещается строительство и эксплуатация объектов капстроительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.

«На лесном участке, выставленном на торги, с учётом ограничений, установленных законодательством, допускается обустройство мест для разведения костра и отдыха, а также установка навесов», — сообщило министерство.

Напомним, о том, что власти решили отдать в аренду 27 гектаров земли на побережье в районе Сокольников стало известно на прошлой неделе. Извещение о торгах размещено на портале ГИС «Торги». Землю, которая отнесена к Романовскому лесничеству, планируется передать в аренду на 48 лет и 11 месяцев. Начальная цена лота — 5,8 млн рублей в год. Победителя аукциона определят 22 августа.

Как отмечается в документации, приказ о проведении аукциона подписал и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Василий Васюнин. «Арендатору передается лесной участок с целью осуществления рекреационной деятельности: оказания услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан», — отмечается в проекте договора.

Напомним, ранее инвестсовет при губернаторе одобрил туркластер с аквапарком возле Сокольников. Рядом с поселком планируют создать круглогодичный туристический кластер с аквапарком, площадь которого составит 88 тысяч квадратных метров. Проект разрабатывает компания «Акваполис» крупного калининградского застройщика Александра Качановича.

Иллюстрация: скриншот страницы «ВКонтакте» врио губернатора Алексея Беспрозванных