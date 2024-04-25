Инвестсовет региона одобрил туркластер с аквапарком возле Сокольников

Рядом с поселком Сокольники Зеленоградского округа планируют создать круглогодичный туристический кластер с аквапарком, площадь которого составит 88 тысяч квадратных метров. Проект разрабатывает компания «Акваполис» крупного калининградского застройщика Александра Качановича. Бизнесмен представил концепцию на заседании областного инвестсовета в четверг, 25 апреля.



Предполагается, что общая площадь кластера составит 600 тысяч квадратных метров, трафик — около 2 млн человек в год. Инвестиции в проект оцениваются в 77 млрд рублей, объекты планируют построить на пяти земельных участках. Обязательства, которые берет на себя «Акваполис», оцениваются в 4 млрд. Они включают расширение велодорожки, обустройство пляжа до стандарта «Голубого флага», строительство инженерной инфраструктуры, а также благоустройство территории и парковки на 1500 мест.

Как отметил Качанович, аквапарк должен стать ядром проекта, в его состав планируют включить «искусственную волну» — первый в регионе профессиональный тренажер для серфинга. Объект будет рассчитан на три тысячи человек в сутки. По словам инвестора, в Калининградской области планируется построить самый крупный аквапарк в России. «Мы имеем возможность заложить аквапарк следующего поколения», — добавил Александр Качанович.

Кластер включает в числе прочего спа-комплекс, санаторий, отели, многоквартирные жилые дома и образовательный кампус. Участники инвестсовета одобрили представленный проект. Компания сможет получить земельные участки в аренду без торгов.

Аквапарк также планируют построить на территории курорта «Белая дюна», который планируют создать под Янтарным. Он вошел в федеральный проект строительства круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал», реализуемый по поручению президента Владимира Путина. Объем инвестиций в туристическую инфраструктуру «Белой дюны» оценивается в 400 млрд рублей.