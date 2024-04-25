Инвестсовет региона одобрил туркластер с аквапарком возле Сокольников

Все новости по теме: Туризм

Рядом с поселком Сокольники Зеленоградского округа планируют создать круглогодичный туристический кластер с аквапарком, площадь которого составит 88 тысяч квадратных метров. Проект разрабатывает компания «Акваполис» крупного калининградского застройщика Александра Качановича. Бизнесмен представил концепцию на заседании областного инвестсовета в четверг, 25 апреля.

Предполагается, что общая площадь кластера составит 600 тысяч квадратных метров, трафик — около 2 млн человек в год. Инвестиции в проект оцениваются в 77 млрд рублей, объекты планируют построить на пяти земельных участках. Обязательства, которые берет на себя «Акваполис», оцениваются в 4 млрд. Они включают расширение велодорожки, обустройство пляжа до стандарта «Голубого флага», строительство инженерной инфраструктуры, а также благоустройство территории и парковки на 1500 мест.

Как отметил Качанович, аквапарк должен стать ядром проекта, в его состав планируют включить «искусственную волну» — первый в регионе профессиональный тренажер для серфинга. Объект будет рассчитан на три тысячи человек в сутки. По словам инвестора, в Калининградской области планируется построить самый крупный аквапарк в России. «Мы имеем возможность заложить аквапарк следующего поколения», — добавил Александр Качанович. 

Кластер включает в числе прочего спа-комплекс, санаторий, отели, многоквартирные жилые дома и образовательный кампус. Участники инвестсовета одобрили представленный проект. Компания сможет получить земельные участки в аренду без торгов. 

Аквапарк также планируют построить на территории курорта «Белая дюна», который планируют создать под Янтарным. Он вошел в федеральный проект строительства круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал», реализуемый по поручению президента Владимира Путина. Объем инвестиций в туристическую инфраструктуру «Белой дюны» оценивается в 400 млрд рублей.

Губернатор Антон Алиханов ранее высказывал мнение, что главным вопросом при обсуждении планов по строительству аквапарка в регионе является качество, объект должен располагаться либо в Калининграде, либо в Зеленоградске. «Он должен быть такой, чтобы до него можно было приехать и, из Москвы прилетев, не было стыдно туда ходить», — заявлял Алиханов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter