Суд обратил в доход государства завод СПИ-РВК в центре Калининграде

В Тамбове суд обратил в доход государства активы алкогольного холдинга SPI Group Юрия Шефлера. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона, Тамбовский райсуд конфисковал в доход РФ 72,87% акций спиртзавода АО «Амбер Талвис», расположенного в поселке Новая Ляда в Тамбовской области, а также 69,49% акций калининградского АО СПИ-РВВК и 100% уставного капитала ее дочерней структуры ООО РВВК.



Совокупная стоимость активов превышает 2,8 млрд руб., ежегодная выручка составляет 1,6 млрд руб., а валовая прибыль — 751 млн руб. По ходатайству заместителя генпрокурора суд обратил состоявшееся решение к немедленному исполнению.

Как отмечает издание, с иском о запрете деятельности бенефициара международного алкогольного холдинга SPI Group (владеет брендами Stolichnaya, Moskovskaya) Юрия Шефлера и связанных с ним лиц в Тамбовский райсуд обратился заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев. Надзорное ведомство требовало конфисковать российские активы Шефлера «в связи с финансированием его структурами вооруженных формирований Украины и осуществлением экстремистской деятельности». По данным Генпрокуратуры, компании в 2022–2023 годах направили в поддержку вооруженных сил Украины 38 млн евро, на эти деньги приобретались в том числе беспилотники, транспортные средства и патроны.

При этом российские активы, которые контролировали структуры Юрия Шефлера, направляли чистую прибыль за границу.

Ранее Тамбовский районный суд наложил арест на завод «СПИ-РВВК» в Калининграде по иску Генпрокуратуры. Руководитель предприятия Ринат Зупаров пояснил «Новому Калининграду», что имущественный комплекс продолжал работать по действующему профилю «аренда и управление недвижимым имуществом». «Мы продолжаем деятельность по сдаче имущества в аренду, платим налоги, зарплату, работаем с контрагентами, с арендаторами. В этом плане абсолютно ничего не изменилось. А дальше, я думаю, суд определит, что кому и зачем. Разберутся и сделают свой вывод», — говорил Зупаров.