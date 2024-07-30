Гендиректор «СПИ-РВВК»: акционеру «Росспиртпром» мы не интересны

Бывший ликёро-водочный завод «СПИ-РВВК» в районе площади Василевского и Нижнего озера после решения суда об обращении имущества в доход государства продолжает работать в прежнем режиме — сдавать помещения в аренду. Акционеру «Росспиртпром» предприятие в настоящий момент не интересно. Такое мнение высказал «Новому Калининграду» генеральный директор «СПИ-РВВК» Ринат Зупаров.



В настоящее время предприятие не готово приступить к выпуску алкогольной продукции, часть оборудования была законсервирована и перенесена на склад. «Так как мы поменяли код деятельности, однозначно мы уже не собираемся заниматься никаким производством. Оборудование находилось в определенных помещениях, а код деятельности у нас — это аренда помещений, соответственно, надо было освобождать помещения для потенциальных арендаторов. Более-менее ценное оборудование консервировалось, отправлялось на склад на ответственное хранение. Помещения освобождались, делался косметический ремонт, и мы все помещения сдали в аренду. Нажать кнопку и запустить — это уже, конечно, не получится», — рассказал Ринат Зупаров.

По его словам, завод «СПИ-РВВК» вряд ли интересен одному из своих акционеров — «Росспиртпрому» «Это организация, которая занималась непосредственно профильным бизнесом по спирту и алкоголю. Когда мы работали по профилю, то было совершенно логично, что 25,5% акций принадлежат „Росспиртпрому“. В том же 2010 году или в 2015 году, когда я говорил, что да, мы можем включить рубильник и начинать работать, тогда может быть „Росспиртпрому“ интересно было бы, например, наладить производство в Калининграде и обеспечить хорошим продуктом свой внутренний рынок, демпинговать по ценам, потому что логистика была бы уже совсем другая, по другой цене. Сейчас это уже неактуально, логики нет, потому что мы абсолютно непрофильный актив для них. Тем более, сейчас их приватизировали, и я, честно говоря, перестал отслеживать, какие у них планы. Может быть „Росспиртпром“ продаст 25,5% государству в лице Росимущества или передаст эти акции», — сказал Зупаров.

По его словам, решения суда [об обращении имущества в доход государства] он пока не видел, процесс проходил в закрытом режиме. Сейчас на предприятии ждут решение, после чего — новых собственников. «По всей видимости, это будут представители Росимущества. Дальше какой алгоритм действий будет, я, честно говоря, не знаю, потому что в первый раз в такой ситуации. Наверное надо будет провести собрание, выбрать новый совет директоров. Он или меня оставит, или назначат какого-то другого директора, вот здесь я уже ничего вам сказать не могу», — добавил Зупаров.

Он также отметил, что компания продолжает заниматься хозяйственной деятельностью, работает в прежнем режиме с арендаторами, контрагентами. «Мы платим зарплату, налоги, оплачиваем коммунальные услуги, поддерживаем всю социальную программу. Всё у нас идет в том же режиме, в котором мы работали. Немножко, конечно, более в нервном — любая ситуация такого плана несколько выбивает из колеи. Сейчас уже более-менее успокоились, проблем никаких в этом плане нет. Ждем, когда придут новые собственники и нам что-то уже скажут... Как это дальше будет, не могу точно сказать», — добавил он.