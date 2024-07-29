Форт на Балтийской косе продают в собственность за один рубль

Все новости по теме: Приватизация областного имущества

Агентство по имуществу Калининградской области объявило электронный конкурс по продаже в собственность форта «Западный» на Балтийской (Вислинской) косе. Начальная цена объекта — один рубль. Земельный участок под фортом победитель получит в аренду за рубль в год. Как отмечается в извещении, опубликованном на сайте ГИС «Торги», заявки от желающих приобрести недвижимость принимаются до 21 августа.

Форт «Западный» (кадастровый номер 39:14:030108:38, площадь 993,6 кв. м) является объектом культурного наследия регионального значения, в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. Шаг конкурса — 17 463,43 рублей. Принять в нём участие могут любые лица, кроме государственных и муниципальных органов, юрлиц с иностранным участием и т.п. Покупатель имущества обязан будет выполнять требования охранного обязательства, выданного региональной Службой по государственной охране объектов культурного наследия, — провести работы по сохранению памятника.

В декабре 2023 года областные власти рассчитывали продать форт за 902 тыс. рублей, а о планах приватизации правительство объявило в феврале. Его включили в прогнозный план приватизации госимущества на 2023 — 2025 годы. 

Ранее экс-глава региона Антон Алиханов сообщал, что правительство Калининградской области намерено отдать частному инвестору форт на Балтийской косе в аренду по программе «Рубль за метр». При этом власти готовы были профинансировать работы по проектно-сметной документации для защиты сооружений берегозащиты и профинансировать в дальнейшем само их строительство. 

В августе 2016 года глава областной Службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил, что по фактам повреждения форта возбуждалось уголовное дело.

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