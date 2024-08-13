В Гурьевске решили повторно обсудить новые Правила землепользования и застройки

В Гурьевском округе 9 августа стартовала процедура повторных обсуждений новых Правил землепользования и застройки. Об этом «Новому Калининграду» сообщил председатель товарищества собственников недвижимости «Мираж», расположенного в Гурьевском округе, Игорь Давыдкин. Информация о повторной процедуре опубликована также на сайте местной администрации. Прошлые слушания завершились в середине июля, к проекту ПЗЗ было высказано 331 замечание, в том числе, от садоводов, не согласных с отнесением их садовых обществ к зоне огородничества СХ-5.



В постановлении администрации указано, что общественные обсуждения пройдут с 9 августа по 6 сентября. Экспозицию проекта ПЗЗ предполагается разместить в разных точках 16 августа. Причина, по которым обсуждения решили провести повторно, не сообщается.

«Около 150 участников общественных обсуждений новых ПЗЗ, подготовленных правительством области, направили в июле 2024 года свои возражения против запрета капитального строительства в зоне СХ-5 для всех садоводств Гурьевского округа вне населенных пунктов, — рассказал Игорь Давыдкин «Новому Калининграду». — С 19 июля и до 7 августа года правительство области и администрация округа уведомляли всех участников обсуждений, что «учитывая мнение граждан министерством совместно с профильной комиссией по подготовке ПЗЗ предварительно принято решение доработать проект в части отнесения территорий садоводств вне границ населенных пунктов (СХ-5) и садоводств в границах населенных пунктов (СХ-4) к одной территориальной зоне СХ-4. Адресатов уведомили, что после утверждения проекта Правила застройки будут размещены на сайте администрации и правительства».

При этом, по словам Давыдкина, 7 августа некоторым садоводам стали поступать письма-уведомления о том, что по результатам рассмотрения материалов «министерством градостроительной политики принято решение о проведении повторных общественных обсуждений по проекту ПЗЗ Гурьевского МО с 19.08.2024 по 23.08.24 г.» В оповещении о начале общественных обсуждений, прилагаемом к постановлению правительства, сказано, что срок проведения обсуждений — с 9 августа 2024 года до 6 сентября 2024 года, дата открытия экспозиций на перечисленных в постановлении точках на территории муниципального округа — 16 августа.

«На 11.08.2024 ни проект ПЗЗ, ни соответствующая схема градостроительного зонирования не представлены ни на сайте правительства, ни на сайте Гурьевской администрации. Все 130 садоводств Гурьевского округа, насчитывающие 25000 земельных участков, на данный момент с нетерпением ждут опубликования проекта с изменениями, гадая, чем же правительство удивит на этот раз», — сообщил председатель ТСН.